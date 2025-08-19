На Gamescom Opening Night Live 2025 представили Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Разработкой теперь занимается King Art Games, а не Relic.
Dawn of War 4 позиционируют как возвращение серии к истокам классической стратегии. Игроков ждут четыре кампании с более чем 70 миссиями и полноценные CGI синематики. Кампании можно проходить в одиночку или в кооперативе.
На старте будут доступны четыре фракции: Космодесант, Орки, Некроны и впервые в серии Адептус Механикус. В кампании вернутся знакомые персонажи, включая Капитана Сайруса, библиотекаря Иону Ориона и варбосса Горгуца. События разворачиваются спустя много лет после дополнения Dark Crusade к первой части.
Кроме кампаний, в Dawn of War 4 будут режимы Last Stand и Skirmish, мультиплеер более чем на 30 картах, более 10 командиров и больше 110 юнитов и построек.
