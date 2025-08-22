Она резко контрастируют с привычными обитателями мира HoMM, напоминая потусторонних тварей.

Авторы Heroes of Might and Magic: Olden Era наконец раскрыли название шестой и последней релизной фракции для грядущей стратегии. Ей стал "Раскол" (Schism) – объединение сверхъестественных и жутких существ, вдохновленных творчеством Лавкрафта.

Анонс сопровождался новым трейлером. В описание к нему говорится, что фракция "Раскол" выстроена вокруг "неотвратимого урона и контроля над способностями".

Существа "Раскола", которые обитают в заснеженном регионе, резко контрастируют с привычными обитателями мира "Меча и Магии", напоминая потусторонних тварей. Больше подробностей о шестой фракции нам сообщат со временем.

Видео дня

Ранее были анонсированы и другие фракции: Храм (классические рыцари), Некрополь (некроманты), Лесной союз (эльфы, маги и силы природы), Подземелье (темные эльфы и подземные существа) и Рой (насекомообразные демонические существа).

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет на ПК во втором квартале 2025 года. На релизе в игре будет шесть фракций, три одиночных и три многопользовательских режима. Издателем стратегии выступает Ubisoft.

Напомним, две предыдущие части "Героев" (шестая и седьмая) вышли в 2011 и 2015 годах, получив смешанные отзывы критиков. С момента выхода Heroes of Might and Magic V, которой удалось успешно перезапустить серию и достичь популярности, сравнимой с классической третьей частью, прошло уже 18 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: