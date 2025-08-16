Продюсер проекта Нориаки Окамура говорит, что олдфаги, возможно, предпочтут оригинальную версию.

Продюсер серии Metal Gear Solid Нориаки Окамура заверил, что Metal Gear Solid Delta: Snake Eater не следует воспринимать как замену оригинальной игре.

Как он рассказал GamesRadar, новая версия предлагает современную графику и улучшенное управление, чтобы привлечь новых игроков, но для ветеранов классика, вероятно, останется предпочтительней: "Мы хотим, чтобы выбор сделали сами игроки".

Ремейк создаётся на Unreal Engine, с полностью новым визуалом и геймплеем, который подогнали под современные стандарты. При этом уникальный стиль Хидео Кодзимы в игре не сохранён, что также делает ремейк скорее альтернативной интерпретацией, чем прямой заменой.

Для удобства поклонников Konami включила оригинальные части в Master Collection, чтобы игроки могли сравнивать обе версии и выбирать любимую.

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 28 августа. Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что стали известны системные требования Metal Gear Solid Delta. Для игры нужна аппаратная поддержка трассировки лучей, но в остальном требования не шокируют.

