В сети появилась карта всего города из Silent Hill f

Карту журналисты получили в качестве подарка от разработчиков.

В сети появилась полная карта японского городка Эбисугаока, где разворачиваются события Silent Hill f.

Фотографию опубликовало издание PCGamesN. Карта вошла в состав подарочного набора, который Konami раздавала журналистам на выставке Gamescom 2025.

На арте можно рассмотреть план поселения. В левом верхнем углу виднеется густой лес, возле домов расположены три водоёма, а справа внизу - горный массив.

Пока неизвестно, сможет ли главная героиня Хинако свободно исследовать всю Эбисугаоку. Не исключено, что игроки увидят и другие зоны, которых нет на карте.

Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что на Gamescom 2025 показали новый трейлер Silent Hill f. Он примечателен тем, что в нём впервые можно услышать английскую актрису Сьюзи Юнг, которая озвучивает главную героиню Хинако.

Кроме того, недавно продюсер серии Silent Hill - Мотои Окамото - заявил, что последние части стали слишком "американскими", и Silent Hill f попробует это изменить, вернув серии дух японского хоррора. Тем более, что новая игра станет первой частью серии, действия которой разворачиваются в Японии.

