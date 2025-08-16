Окончательную игру сшили из четырёх проектов, делится Марк Дарра.

Бывший продюсер BioWare Марк Дарра в интервью блогеру MrMattyPlays рассказал, что именно пошло не так с Dragon Age: The Veilguard и почему проект был в подвешенном состоянии почти всё время разработки.

По словам Дарры, релизный Veilguard - это четыре игры, сшитые вместе, и это хорошо чувствуется. Он считает, что ключевой ошибкой стало решение Electronic Arts поставить Anthem в приоритет, в то время как Dragon Age оставался без чёткой стратегии и без полноценного руководителя.

Изначально Veilguard задумывался как игра-сервис, и даже после смены курса она продолжала нести на себе этот ярлык: "Проект всегда находился в состоянии: слишком близко к релизу, чтобы полностью переделывать".

В итоге Дарра называет игру "зомби-проектом", который никогда не имел шанса обрести цельное видение.

Бывший продюсер также провёл любопытную аналогию с фильмами о Торе: когда разрабатывалась Inquisition, на экраны вышел мрачный "Тор 2: Царство тьмы", но к моменту начала разработки Dragon Age 4 в тренде оказался "Рагнарёк" с лёгким и шутливым тоном.

В итоге BioWare частично поддалась моде на Marvel, но к релизу Veilguard публика уже устала от такой подачи, как в случае с "Тор: Любовь и гром":

"Игра разрабатывалась так долго, что в итоге оказалась вне своего времени и контекста".

Он также признал, что отмена Veilguard во времена разработки Anthem в 2017 году в пользу полной перезагрузки серии могла привести к тому, что Dragon Age 4 не появился бы вовсе. Но, возможно, это нужно было сделать, чтобы не допустить упадка серии.

