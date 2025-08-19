Deck Nine заключила контракт со Square Enix на 2 игры, но дела у студии сейчас плачевные, делится бывшая сотрудница.

Студия Deck Nine работает над сиквелом Life is Strange: Double Exposure, даже несмотря на не самый успешный релиз оригинала и последовавшие за ним увольнения в компании.

На Reddit заметили резюме одного из сотрудников студии Deck Nine, в котором упоминается неанонсированный проект с релизом в 2025 году. Позже в комментариях бывшая сотрудница студии под ником LadyDevHeart уточнила, что речь идёт о сиквеле Life is Strange: Double Exposure.

По её словам, выпуск игры стоит ожидать скорее в 2026 году. В подтверждение своих слов она показала футболку, которую давали разработчикам Deck Nine.

Как рассказала разработчица, сиквел Double Exposure был прописан в контракте, и Deck Nine в любом случае обязана его сделать. Будет ли студия в будущем делать ещё игры в серии Life is Strange - неясно.

LadyDevHeart отметила, что руководство Deck Nine не смогло получить контракты на новые проекты. По её словам, студия распускает команды по мере завершения их задач и надеется удержаться на плаву хотя бы до выхода сиквела.

Ранее мы рассказывали, что оригинальные авторы Life is Strange показали игру, которую делают с Европейским космическим агентством. Релиз Aphelion запланирован на 2026 год.

