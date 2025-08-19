В ролике игроков детальнее познакомили с главной героиней новинки.

На церемонии открытия Gamescom 2025 Capcom показала первый геймплей Resident Evil Requiem. В ролике разработчики ближе познакомили игроков с главной героиней.

Трейлер начинается с того, как главная героиня Грейс Эшкрофт разговаривает со своей матерью Алиссой, героиней одной из прошлых игр серии Resident Evil Outbreak. Женщина обеспокоена и пытается как можно быстрее вывести свою дочь из здания.

Здесь начинается геймплей от первого лица - Грейс вместе с матерью идут по тёмному корридору, освещая себе путь лишь фонариками. В этот раз Capcom явно сделала упор на хоррор составляющую серии.

Внезапно героини натыкаются на мужчину, который явно не понимает степени опасности происходящего. Вскоре мужчину душит некая фигура в чёрном балахоне и с серой кожей, который уж очень напоминает сектанта из Resident Evil 4.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Resident Evil 9 должна была быть онлайн-игрой, но в Capcom поняли, что это не понравится игрокам. Студия даже показала некоторые кадры из этой отменённой версии игры.

