В трейлере показали первый геймплей.

На выставке Gamescom 2025 показали второй трейлер предстоящей Call of Duty Black Ops 7. В трёхминутном ролике, где уже традиционно играет музыка "Металлики", показали первый геймплей новой части.

События разворачиваются в 2035 году, игра продолжает сюжет Black Ops 2 и Black Ops 6. Кампанию можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе до четырех человек. Игроков перенесут в Никарагуа, Лос-Анджелес, Анголе, Токио, на Аляску и другие локации.

Впервые в серии появляется глобальный прогресс, а еще уникальный финальный режим под названием Endgame.

Видео дня

В мультиплеере возвращается система Omnimovement из предыдущей части, но с доработками. К ней добавляют технологии и оружие будущего, а главная новинка - режим Skirmish. Это масштабный формат с двумя новыми картами 20 на 20 игроков.

Релиз Call of Duty Black Ops 7 запланирован на 14 ноября.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Hollow Knight: Silksong назвали дату, когда покажут игру. Презентация самой ожидаемой метроидвании произойдёт 21 августа.

Кроме того, недавно ASUS затизерил новый "экстраординарный" геймпад для Xbox. Полноценный анонс произойдёт на Gamescom 2025.

