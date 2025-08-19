На выставке Gamescom 2025 показали второй трейлер предстоящей Call of Duty Black Ops 7. В трёхминутном ролике, где уже традиционно играет музыка "Металлики", показали первый геймплей новой части.
События разворачиваются в 2035 году, игра продолжает сюжет Black Ops 2 и Black Ops 6. Кампанию можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе до четырех человек. Игроков перенесут в Никарагуа, Лос-Анджелес, Анголе, Токио, на Аляску и другие локации.
Впервые в серии появляется глобальный прогресс, а еще уникальный финальный режим под названием Endgame.
В мультиплеере возвращается система Omnimovement из предыдущей части, но с доработками. К ней добавляют технологии и оружие будущего, а главная новинка - режим Skirmish. Это масштабный формат с двумя новыми картами 20 на 20 игроков.
Релиз Call of Duty Black Ops 7 запланирован на 14 ноября.
