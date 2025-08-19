Релиз World of Tanks 2.0 запланирован на 3 сентября.

Wargaming на Gamescom 2025 представила World of Tanks 2.0, крупнейшее обновление в истории игры. На Opening Night Live показали трейлер, где разработчики показали новые механики, переработанный геймплей и свежий контент.

По словам студии, версия 2.0 станет новым этапом развития проекта. Игроков ждут танки 11 уровня, новая карта, обновлённый матчмейкинг и серьёзный ребаланс.

Помимо этого, появятся персональные боевые задачи и улучшенная звуковая система, чтобы сделать сражения более атмосферными.

Видео дня

Релиз World of Tanks 2.0 назначен на 3 сентября. А пока что Wargaming подготовила трейлер с подробностями обновления.

Ранее мы рассказывали, что на Gamescom 2025 показали трейлер новой стратегии по Warhammer 40,000: Dawn of War. Игроков ждут четыре кампании с более чем 70 миссиями и полноценные CGI синематики. Теперь с Адептус Механикус.

Там же Amazon показал трейлер 2 сезона сериала "Фоллаут". , в этот раз создатели сериала более бережно отнеслись к играм серии. В трейлере можно заметить робота Виктора, знаменитого динозавра в городке Новак и полностью воссозданное казино Lucky 38.

