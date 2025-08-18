Нейросети помогут оптимизировать некоторые процессы, но людей не заменят, говорит Шон Лейден.

Бывший глава Playstation Шон Лейден считает, что вокруг генеративного ИИ в игровой индустрии слишком много завышенных ожиданий. По его словам, технологии не приведут к резкому снижению затрат на разработку, как на это надеются некоторые руководители.

В интервью изданию GamesIndustry.biz Лейден сравнил ИИ с Excel для бухгалтеров. Да, он упрощает рутину и ускоряет процессы, но полностью заменить специалистов не может:

"Искусственный интеллект может помочь, но в итоге разработчику всё равно нужно понимать, правильно ли всё сделано и как интерпретировать результат".

Лейден отметил, что индустрия уже давно пользуется другими инструментами для оптимизации расходов, например, аутсорсом. Если раньше работа со студиями из Азии могла приводить к множественным доработкам и дополнительным тратам, то сейчас сотрудничество с внешними командами стало гораздо эффективнее.

Тем не менее, бывший президент сомневается, что даже сочетание ИИ и налаженного аутсорса действительно сможет остановить рост бюджетов.

Ранее Шон Лейден заявил, что разработчики дошли до технологического пика. Дальше стоит только упрощать и удешевлять консоли, считает Лейден.

