Актёры Майкла и Франклина в восторге от того, что действия игры происходят в Майами.

На Gamescom 2025 актёры GTA 5 Нэд Люк (Майкл) и Шон Фонтено (Франклин) рассказали, что сами с нетерпением ждут выхода GTA 6.

В разговоре с Insider Gaming они поделились, что хотят поиграть в новую часть серии так же сильно, как и фанаты, а Люк отметил не такую очевидную фичу проекта:

"Хочу играть, хочу стримить, хочу кайфовать, как люди кайфовали от нашей игры. Это будет потрясающе. Там ещё будет физики, которая будет великолепна из-за больших задниц - Соло (Шону Фонтено - прим. ред.) это понравится, потому что он любит большие задницы!", - сказал Нед Люк.

Шон Фонтено поддержал коллегу: "Это же Майами, детка!"

Оба актёра были замечены на стенде ASUS, где они продвигали новый ROG Xbox Ally, но разговор быстро ушёл к серии Rockstar.

К слову, вместе с ними теперь нередко появляется и Янг Мейлэй, озвучивший CJ в GTA San Andreas, который, по словам коллег, тоже в восторге от встреч с фанатами. А вот про актёров GTA 6 Люк и Фонтено говорить не стали, хоть репортёр Insider Gaming и пытался выведать у них инсайды.

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а вот до ПК доберётся позже.

Ранее аналитик Мэт Пискателла заявил, что главным конкурентом GTA 6 станет GTA 5. Индустрия столкнулась с удивительными временами, когда делать новые игры становится всё труднее, говорит Пискателла.

