Как говорят в компании, теперь создание анимаций в играх будет занимать всего несколько минут.

На конференции Devcom исполнительный директор китайского техногиганта Tencent Games Зицзяо Зэнг представил новый ИИ-инструмент VisVise, который может радикально ускорить создание игровых артов и анимаций.

Главное предназначение разработки - сократить время работы аниматоров с месяцев до минут. В основе технологии два модуля: GoSkinning и MotionBlink. Первый подстраивается под разные скелетные структуры и автоматизирует до 85% процесса, а второй генерирует ключевые кадры буквально за 10 секунд.

При этом анимации получаются плавными, сопоставимыми с результатами захвата движения, но без привычных проблем вроде "скользящих ног" или дёрганий.

Один немецкий художник, уже попробовавший VisVise на Gamescom 2025, заметил, что инструмент поможет избавиться от технической рутины и позволит сосредоточиться на творческой стороне работы художников.

Технологии VisVise уже внедрены более чем в 90 игр компании Tencent, например, в PUBG Mobile и Wuthering Waves. В перспективе такие разработки могут уравнять шансы инди команд и крупных студий, ведь теперь создавать проекты уровня AAA станет дешевле и быстрее.

