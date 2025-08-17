Совсем недавно геймдиректор Fairgame$ покинула проект.

Аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер в свежем выпуске подкаста Pachter Factor заявил, что проект Fairgame$, разрабатывавшийся студией Haven под руководством Джейд Рэймонд, якобы отменён.

По словам Пахтера, решение связано с неудачной стратегией Sony в сфере игр-сервисов. Он раскритиковал покупку Bungie за 3.6 миллиардов долларов, отметив, что студия приносит лишь 300 миллионов дохода и не имеет опыта в мобильных или F2P-проектах: "Sony превратила всех своих разработчиков консолей в создателей сервисных игр, что уже привело к закрытию Concord, закрытию студии и увольнению Рэймонд".

Напомним, Рэймонд покинула Haven в мае этого года, а Fairgame$ тогда перенесли с 2025-го на 2026 год.

Видео дня

Игра позиционировалась как "соревновательный симулятор ограблений" для PS5 и ПК. Однако отметим, что официально игру ещё не отменили, а Пахтер - не самый надёжный рассказчик.

Пахтер также резко высказался о стратегии компании: "Они плохие менеджеры. Не знают, что делают. Им нужно покупать тех, кто умеет в free-to-play и игры-сервисы, а не Bungie. Покупайте King, Zynga, Supercell - студии, у которых есть опыт. Sony сбилась с пути".

Ранее бывший глава Playstation Шон Лейден заявил, что разработчики дошли до технологического пика. Дальше стоит только упрощать и удешевлять консоли, считает Лейден.

