Разработчики решили порадовать игроков, глядя на успехи игры.

Всего через неделю после релиза Mafia: The Old Country студия Hangar 13 объявила о скором добавлении в игру режима Free Ride. Разработчики оказались довольны успехами проекта.

Режим Free Ride впервые появился в Mafia: Definitive Edition и позволяет свободно передвигаться по миру, выполнять побочные задания и любоваться видами.

Хотя сама игра остаётся линейной, Free Ride станет дополнительным способом исследовать итальянскую Сицилию начала 20 века. Разработчики отмечают, что режим будет доступен бесплатно вместе с новым контентом, однако когда это всё выйдет пока что неизвестно.

Видео дня

Также Hangar 13 поделилась занимательной статистикой. Например, в Mafia: The Old Country было выпущено более 600 миллионов пуль, из которых лишь 185 миллионов достигли цели, а все игроки за свои прохождения суммарно заработали 10 миллиардов динари.

Mafia: The Old Country вышла 8 августа. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. События игры разворачиваются на Сицилии в начале 20 века, за десятилетие до первой Mafia, и рассказывают историю становлении феномена мафии.

Ранее мы рассказывали, что RTX 4090 не тянет Mafia: The Old Country на максимальных настройках в 4К разрешении. Игра выдаёт 30-40 FPS даже на топовой видеокарте.

