Релиз игры состоится уже 4 сентября, если, конечно, ее в очередной раз не отложат.

Team Cherry подтвердила, что Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября этого года. Разработчики долгожданной метроидвании рассказали об этом вместе с показом геймплея на своем стриме.

Релиз состоится на PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Switch 1, Switch 2 и ПК. Причем новинка сразу пополнит библиотеку подписки Game Pass в день выхода.

Из трейлера стало известно, что в Hollow Knight: Silksong будет более 40 боссов и более 200 видов врагов. Авторы обещают огромный мир для исследования, а также сражения, "завязанные на акробатике и ловкости Хорнет". Один из ее главных приемов это удар с пикированием, которым можно атаковать врагов под разными углами.

Hollow Knight: Silksong выйдет уже 4 сентября: трейлер

Напомним, Hollow Knight: Silksong, продолжение известной метроидвании, было анонсировано еще в 2019 году, но долгое время дата релиза оставалась неизвестной, из-за чего она превратилась в мем про игру, которая никогда не выйдет. Несмотря на долгие годы ожиданий, на текущий момент она остается самой желанной игрой у пользователей Steam.

