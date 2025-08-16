Лучшие бюджетные видеокарты в 2025 году: эксперты выбрали 6 моделей / фото Dexerto

Авторитетные эксперты с PC Gamer опубликовали новое видео, посвященное видеокартам. На этот раз внимание уделили наиболее удачным бюджетным и среднебюджетным моделям, которые можно купить летом 2025 года.

Авторы не стали составлять рейтинги или расставлять видеокарты по местам, а просто выделили 6 лучших моделей в разных категориях.

  • GeForce RTX 5060 попала в топ благодаря разумному соотношению цены и качества. Она предлагает фантастическую производительность в 1080p и все новейшие технологии Nvidia вроде мультикадровой генерации и DLSS 4. Но есть один недостаток – малый объем VRAM, всего 8 ГБ. 

  • У Radeon RX 9600 XT этот недостаток устранен: карточка оснащена 16 ГБ VRAM. Но и ценник по сравнению с RTX 5060 на 50 долларов выше, а еще технология AMD FSR уступает DLSS как по качеству, так и по количеству поддерживаемых игр.

  • Intel Arc B580, в свою очередь, еще дешевле, чем бюджетные AMD и Nvidia. У нее 12 ГБ видеопамяти и отличная производительность даже в режиме с трассировкой лучей, но остаются проблемы с драйверами. В некоторых играх при определенных настройках наблюдаются сбои. 

  • GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ уже относится к решениям среднего ценового сегмента. Карточка демонстрирует отличную производительность в самых требовательных ААА-играх и становится оптимальным выбором – при условии, что ее удастся приобрести по розничной цене.

  • GeForce RTX 5070 по уровню производительности почти не уступает RTX 4070 Super, при этом новая видеокарта получила более привлекательный ценник. Среди плюсов – высокая производительность как в стандартном режиме, так и с активированной технологией MFG.

  • Наконец, специалисты советуют обратить внимание на Radeon RX 9070. В 1440p и 4К-гейминге она показывает себя чуточку лучше, чем GeForce RTX 5070, и отличается хорошим разгонным потенциалом, позволяя прибавить до 10% производительности. 

Видео дня

СМИ пишут, что Nvidia готовит "агрессивное" снижение цен на видеокарты GeForce RTX 50 из-за слабых продаж и переизбытка запасов на складах. Предполагается, что цены пойдут вниз уже в августе.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у ПК- геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут ноутбучная и десктопная RTX 4060. Из представителей GeForce GTX в десятке только GTX 1650, тогда как RTX 5070 самая популярная модель 50-й серии.

Вас также могут заинтересовать новости: