У обозревателей PC Gamer получился небольшой список из шести моделей бюджетного и среднего уровня.

Авторитетные эксперты с PC Gamer опубликовали новое видео, посвященное видеокартам. На этот раз внимание уделили наиболее удачным бюджетным и среднебюджетным моделям, которые можно купить летом 2025 года.

Авторы не стали составлять рейтинги или расставлять видеокарты по местам, а просто выделили 6 лучших моделей в разных категориях.

GeForce RTX 5060 попала в топ благодаря разумному соотношению цены и качества. Она предлагает фантастическую производительность в 1080p и все новейшие технологии Nvidia вроде мультикадровой генерации и DLSS 4. Но есть один недостаток – малый объем VRAM, всего 8 ГБ.

У Radeon RX 9600 XT этот недостаток устранен: карточка оснащена 16 ГБ VRAM. Но и ценник по сравнению с RTX 5060 на 50 долларов выше, а еще технология AMD FSR уступает DLSS как по качеству, так и по количеству поддерживаемых игр.

Intel Arc B580, в свою очередь, еще дешевле, чем бюджетные AMD и Nvidia. У нее 12 ГБ видеопамяти и отличная производительность даже в режиме с трассировкой лучей, но остаются проблемы с драйверами. В некоторых играх при определенных настройках наблюдаются сбои.

GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ уже относится к решениям среднего ценового сегмента. Карточка демонстрирует отличную производительность в самых требовательных ААА-играх и становится оптимальным выбором – при условии, что ее удастся приобрести по розничной цене.

GeForce RTX 5070 по уровню производительности почти не уступает RTX 4070 Super, при этом новая видеокарта получила более привлекательный ценник. Среди плюсов – высокая производительность как в стандартном режиме, так и с активированной технологией MFG.

Наконец, специалисты советуют обратить внимание на Radeon RX 9070. В 1440p и 4К-гейминге она показывает себя чуточку лучше, чем GeForce RTX 5070, и отличается хорошим разгонным потенциалом, позволяя прибавить до 10% производительности.

