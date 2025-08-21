Прохождение только сюжетного контента займет 30-40 часов, утверждают разработчики.

Студия Rebel Wolves, основанная выходцами из CD Projekt RED, напомнила о своем вампирском ролевом экшене The Blood of Dawnwalker. В новом ролике разработчики рассказали об игре и показали новые кадры геймплея, который доработали, учтя критику игроков.

После июньской демонстрации сообщество отметило проблемы с камерой, которая "висела" за плечом главного героя Коэна, затрудняя отслеживание динамичных сражений. Разработчики доработали камеру, слегка отдалив от героя, и добавили альтернативный режим с отдаленной перспективой.

По сюжету Коэн – получеловек-полувампир. Он должен спасти свою семью из лап кровососа Бренциса, поселившегося в замке со своими приспешниками, и нужно спешить ибо время ограничено. На все про все у героя есть только 30 дней/ночей: таймер будет своеобразным ресурсом.

В The Blood of Dawnwalker большую роль будет играть смена времени суток. Днем Коэн прокладывает себе путь мечом и кровавой магией. По ночам же он обретает способности вампира: может ходить по стенам, телепортироваться и так далее. Очевидно, что ночью привычные локации становятся куда опаснее.

Игру уже три года разрабатывают на Unreal Engine 5. Она выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series в 2026 году. Прохождение только сюжетного контента займет 30-40 часов.

Напомним, вечером 19 августа прошло игровое шоу Gamescom Opening Night Live 2025, где показали десятки трейлеров – от громких ААА-блокбастеров до неожиданных проектов. Отдельно запомнился геймплей Resident Evil 9, аниме по Sekiro и новый Black Myth.

А разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 назвали окончательную дату релиза и показали геймплей своего вампирского экшена, который игроки ждут пять лет.

