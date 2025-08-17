"Прочитайте это, если работаете в Epic", - говорится в треде.

Один из игроков Fortnite под ником AllyJax опубликовал в X (Twitter) огромный тред, в котором перечислил сотни багов режима Fortnite OG: Season 5, и даже расписал, как именно их можно пофиксить.

По словам энтузиаста, игра в последнее время стала заметно стабильнее, чем несколько месяцев назад, но проблем всё ещё хватает: "OG сейчас куда менее багованный, но багов всё ещё море".

В списке игрок разделил баги на две категории: те, что можно исправить хотфиксом, и более сложные, требующие патчей. Для каждого пункта он добавил комментарий, что именно нужно изменить, чтобы устранить проблему:

"Я постарался сделать так, чтобы человеку в Epic Games было максимально легко это поправить. Всё, чего я хочу, - чтобы режим был в лучшем состоянии".

Документ включает десятки критичных ошибок, которые, по мнению фаната, можно было бы исправить одним хотфиксом.

Конечно, нет гарантии, что предложенные решения действительно сработают, пока их не проверят разработчики. Для этого AllyJax написал в треде: "Важно! Прочитайте это, если работаете в Epic".

Ранее мы рассказывали, что производители молока начали продвигать свою продукцию среди детей через Fortnite. Для этого ассоциация Dairy MAX создала отдельный сервер в игре.

