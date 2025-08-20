За 2 из 6 кланов придётся платить отдельно.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 наконец получила точную дату релиза, но вместе с этим стали известны детали, которые точно не понравятся игрокам.

Оказывается, для доступа к 2 из 6 вампирских кланов придётся доплатить. В игре кланы выполняют роль классов персонажей, определяя стиль игры и добавляют особую атмосферу принадлежности к миру.

Чтобы играть за кланы Ласомбра и Тореадор, понадобится купить дополнение Shadows and Silk, которое стоит 22 доллара. Без него будут доступны только четыре клана: Бруха, Тремер, Бану Хаким и Вентру.

Кланы также влияют на сложность, например, Бруха - бойцы в ближнем бою, игра за них считается нормальной по сложности, Вентру - мастера контроля сознания, они проще, а Бану Хаким - скрытные охотники, играть за них труднее.

Информации по Тореадор и Ласомбра в игре пока нет, но фанаты настольной версии знают, что Ласомбра - теневая организация, манипулирующая через религию, а Тореадоры славятся соблазнительной и притягательной натурой.

К тому же, как стало известно из первых превью проекта, игра регулярно тыкает игрока в недоступные кланы и предлагает купить их с порога на экране создания персонажа. Даже во время геймплея игра постоянно напоминает о заблокированных возможностях в древе навыков, выделяя скиллы донатных кланов.

Релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 запланирован на 21 октября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 отделились от издателя и стали независимыми. Кроме Bloodlines 2, The Chinese Room работает над ещё двумя играми.

