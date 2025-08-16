Разработчики успели только протестировать механику, не доводя её до ума.

Датамайнер раскопал любопытную деталь в GTA 5, оказывается, в игре планировалась полноценная система паркура, но до релиза её так и не довели до ума.

Как пишет Gamerant, датамайнер Lucas7yoshi_RS нашёл в файлах игры документ под названием handholds.xml. Судя по нему, разработчики тестировали механику "Handholds", которая определяла объекты, по которым можно карабкаться.

В список попадали трубы, стены, столбы и прочие поверхности. Правда, сам файл содержит лишь тестовые точки, до полноценной реализации механика не дожила.

Интереснее всего, что находка связалась с другим наблюдением. Ютубер whatever57010 в одном из своих роликов обратил внимание на странно расставленные фонарные столбы в Лос-Сантосе. Датамайнер заметил, что рядом с ними расположены те самые тестовые точки, и предположил, что столбы могли использоваться для испытания механики лазания.

Помимо этого, во время копания в файлах всплыли детали поведения NPC. К примеру, бездомные по разному реагируют на героев: Майкла и Франклина они облаивают и клянчат деньги, а Тревора встречают обычным "привет".

NPC в спортивной формой подшучивают над Майклом, а Франклина приветствуют. А вот пожарные, медики и вся местная "элита" здороваются исключительно с Майклом.

Ранее мы рассказывали, что Rockstar планировала добавить онлайн в серию GTA ещё в GTA 3 в 2001 году. Мультиплеер разрабатывался также и для Vice Sity, но уже на San Andreas разработчики сдались.

