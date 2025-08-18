Также Джон Домброу успел поработать над предстоящим эксклюзивом Sony Ghost of Yotei.

Сценарист Dragon Age: The Veilguard Джон Домброу перешёл в Bethesda, где занял позицию Senior Quest Designer. В BioWare он проработал много лет и успел приложить руку не только к последней части Dragon Age, но и к Mass Effect: Andromeda и Anthem.

Помимо этого, Домброу известен по работе в Telltale Games над Game of Thrones и по сюжету дополнения BioShock Infinite: Burial at Sea, которое считается одним из лучших DLC своего времени. Его последний проект - это эксклюзив Playstation Ghost of Yotei, который ещё только готовится к релизу.

Конкретно в The Veilguard он отвечал за сюжетные арки Даврина, линию Завесных Странников и несколько отдельных миссий.

По данным инсайдеров, новое DLC для Starfield уже практически готово, а над Fallout в Bethesda пока не работают, так что логично ожидать, что Домброу будет работать именно над следующей частью TES.

Ранее мы рассказывали, что разработчик, проработавший в Bethesda 30 лет, не знает, что выйдет из The Elder Scrolls 6. Курт Кульманн говорит, что сам бы сделал всё по другому.

Кроме того, недавно надёжный инсайдер Джез Корден заявил, что у Microsoft уже есть трейлер TES 6, который разработчики тщательно скрывают.

