Аналитическая компания GSD опубликовала данные о продажах игр в Европе за первые семь месяцев 2025 года. Всего в регионе продано 71 миллион копий на ПК и консолях, что на 6% меньше, чем за тот же период в 2024 году.
Лидером рейтинга стала серия EA Sports FC (бывшая FIFA), а самой успешной новинкой - Assassin’s Creed Shadows. Игра от Ubisoft смогла обойти Monster Hunter Wilds и The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Кроме того, Split Fiction получила статус самой успешной новой игры в Европе.
В то же время Clair Obscur: Expedition 33 в списке нет, так как издатель Kepler Interactive не передаёт данные GSD.
Топ-20 продаж игр в Европе (январь-июль 2025):
- EA Sports FC 25
- Assassin’s Creed Shadows
- GTA V
- Red Dead Redemption 2
- Hogwarts Legacy
- Split Fiction
- Monster Hunter Wilds
- Call of Duty: Black Ops 6
- Mario Kart World
- Kingdom Come: Deliverance 2
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Star Wars Battlefront 2
- Elden Ring: Nightreign
- It Takes Two
- Grand Theft Auto Online
- NBA 2K25
- F1 25
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
- Mario Kart 8: Deluxe
- Battlefield 1
GSD собрала этот список в преддверии одной из крупнейших игровых выставок года - Gamescom. Ранее мы рассказывали, что бессменный ведущий ивента Джефф Кили показал "хайп-трейлер" Gamescom 2025 с играми, которые появятся на выставке.