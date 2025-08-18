Проект Ubisoft занял 2-е место в топе, даже при учёте игр прошлых годов.

Аналитическая компания GSD опубликовала данные о продажах игр в Европе за первые семь месяцев 2025 года. Всего в регионе продано 71 миллион копий на ПК и консолях, что на 6% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

Лидером рейтинга стала серия EA Sports FC (бывшая FIFA), а самой успешной новинкой - Assassin’s Creed Shadows. Игра от Ubisoft смогла обойти Monster Hunter Wilds и The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Кроме того, Split Fiction получила статус самой успешной новой игры в Европе.

В то же время Clair Obscur: Expedition 33 в списке нет, так как издатель Kepler Interactive не передаёт данные GSD.

Видео дня

Топ-20 продаж игр в Европе (январь-июль 2025):

EA Sports FC 25 Assassin’s Creed Shadows GTA V Red Dead Redemption 2 Hogwarts Legacy Split Fiction Monster Hunter Wilds Call of Duty: Black Ops 6 Mario Kart World Kingdom Come: Deliverance 2 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Star Wars Battlefront 2 Elden Ring: Nightreign It Takes Two Grand Theft Auto Online NBA 2K25 F1 25 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Mario Kart 8: Deluxe Battlefield 1

GSD собрала этот список в преддверии одной из крупнейших игровых выставок года - Gamescom. Ранее мы рассказывали, что бессменный ведущий ивента Джефф Кили показал "хайп-трейлер" Gamescom 2025 с играми, которые появятся на выставке.

Вас также могут заинтересовать новости: