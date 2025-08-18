Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой новинкой в Европе / Фото - Ubisoft

Аналитическая компания GSD опубликовала данные о продажах игр в Европе за первые семь месяцев 2025 года. Всего в регионе продано 71 миллион копий на ПК и консолях, что на 6% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

Лидером рейтинга стала серия EA Sports FC (бывшая FIFA), а самой успешной новинкой - Assassin’s Creed Shadows. Игра от Ubisoft смогла обойти Monster Hunter Wilds и The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Кроме того, Split Fiction получила статус самой успешной новой игры в Европе.

В то же время Clair Obscur: Expedition 33 в списке нет, так как издатель Kepler Interactive не передаёт данные GSD.

Топ-20 продаж игр в Европе (январь-июль 2025):

  1. EA Sports FC 25
  2. Assassin’s Creed Shadows
  3. GTA V
  4. Red Dead Redemption 2
  5. Hogwarts Legacy
  6. Split Fiction
  7. Monster Hunter Wilds
  8. Call of Duty: Black Ops 6
  9. Mario Kart World
  10. Kingdom Come: Deliverance 2
  11. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  12. Star Wars Battlefront 2
  13. Elden Ring: Nightreign
  14. It Takes Two
  15. Grand Theft Auto Online
  16. NBA 2K25
  17. F1 25
  18. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
  19. Mario Kart 8: Deluxe
  20. Battlefield 1

GSD собрала этот список в преддверии одной из крупнейших игровых выставок года - Gamescom. Ранее мы рассказывали, что бессменный ведущий ивента Джефф Кили показал "хайп-трейлер" Gamescom 2025 с играми, которые появятся на выставке.

