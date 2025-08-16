На фоне разбирательств акции компании упали на 10%.

Генеральный прокурор штата Луизиана Лиз Меррилл подала иск против платформы Roblox, обвинив её в провале детской безопасности. На фоне разбирательства акции Roblox упали почти на 10%.

В иске утверждается, что система регистрации легко обходится - пользователи могут указывать фальшивые даты рождения, а взрослые выдавать себя за детей.

Среди опасного контента, доступного на платформе, упомянуты проекты вроде Escape to Epstein Island, Public Showers и сотни игр, связанных с репером Шоном P Diddy Комбсом.

Видео дня

Ситуация обострилась после того, как Roblox забанила популярных "виктимхантов", пользователей, которые занимались разоблачением потенциальных педофилов в игре. Платформа заявила, что их действия "создают небезопасную среду".

Roblox уже не впервые сталкивается с обвинениями в том, что не защищает детей. В 2019 году 19-летний игрок смог использовать сервис для груминга 150 детей, а в 2021-м другой пользователь привлекал девочек 7-12 лет для преступлений сексуального характера. В 2024 году 21-летний мужчина из Чили был арестован в США после знакомства с 13-летней девочкой в Roblox.

Ранее мы рассказывали, что правительство США расследует возможные финансовые преступления Roblox. Утверждается, что Roblox вводила в заблуждение инвесторов.

Вас также могут заинтересовать новости: