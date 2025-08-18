Компания сделает три студии, каждой из которых потребуется 3 года на разработку одной игры.

EA планирует превратить франшизу Battlefield в ежегодную серию, аналогично Call of Duty, с несколькими студиями, работающими над играми по очереди.

Аналитик Майкл Пахтер рассказал в подкасте Pachter Factor о беседе с Байроном Биди, генеральным директором франшизы Battlefield. По словам Пахтера, цель компании - три студии, выпускающие игры по очереди каждые 3 года, что в перспективе превратит серию в ежегодную.

Однако реализация такого плана займет 5-6 лет, прежде чем удастся выпускать игры подряд.

Ранее экс-разработчик DICE с ником Rizible сообщил, что в планах EA полноценная игра по полной цене с ограниченным однопользовательским режимом, сезоны, боевой пропуск, элементы игры-сервиса и бесплатный режим наподобие Warzone.

После Battlefield 5 серия находилась на перерыве - между ней и Battlefield 2042 прошло 3 года, а сейчас, 4 года спустя после 2042, готовится к релизу Battlefield 6.

По результатам бета-тестов новая игра получила положительные отзывы, и EA надеется, что это позволит ускорить выпуск последующих частей.

Ранее мы рассказывали, что Battlefield 6 просит игроков удалить Valorant с компьютера, иначе игра не запустится. Между античитами этих двух игр возникает конфликт.

