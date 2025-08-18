Ивент стартует уже 19 августа в 21:00.

В преддверии Gamescom 2025 ведущий ивента Джефф Кили опубликовал минутный трейлер к церемонии открытия Opening Night Live.

В нём засветились проекты, которые точно покажут на мероприятии: Resident Evil Requiem, Call of Duty: Black Ops 7, Ghost of Yotei, Ninja Gaiden 4, Silent Hill f и ещё несколько крупных релизов.

Помимо игр, зрителей ждут новости о втором сезоне сериала "Фоллаут", а также живое исполнение саундтрека из Clair Obscur: Expedition 33. Традиционно ролик смонтировал сам Джефф Кили.

Церемония открытия Gamescom 2025 начнётся 19 августа в 21:00 по Киеву.

Ранее мы рассказывали, что выставка Gamescom 2025 станет самой большой в истории ивента. В этом году в Кёльн приедет более 1500 участников из 72 стран, это максимальный показатель за всю историю мероприятия, стартовавшего в 2009 году.

Церемония открытия пройдёт в первом зале комплекса, рассчитанном на 5 тысяч зрителей и оснащённом новейшей инфраструктурой. Под саму выставку выделят 233 тысячи квадратных метров, что так же ещё один рекорд.

