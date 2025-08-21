Раздача обеих игр завершится вечером 28 августа.

Четверг на календаре, а значит в цифровом магазине EGS началась новая бесплатная раздача видеоигр. В свою библиотеку можно добавить мистическую головоломку и расслабляющий симулятор.

Первый проект из раздачи – Strange Horticulture, которая должен прийтись по вкусу любителям качественных головоломок и детективов. Головоломка про загадочный магазин растений имеет 91% положительных отзывов в Steam, а некоторые рецензенты называли ее одной из своих любимых игр 2022 года.

Kamaeru: A Frog Refuge – "уютная игра о коллекционировании лягушек, фермерстве и сохранении природы!". Так свой продукт описывают разработчики. В Steam у тайтла 88% положительных отзывов.

Раздача обеих игр завершится вечером 28 августа. В этот день магазин начнет отдавать знаменитую адвенчуру Machinarium и гонку с видом сверху Make Way.

