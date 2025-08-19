Ведущий Gamescom 2025 намекнул на показ Hollow Knight: Silksong, выложив фото с клоунским носом

"В первый раз?", - подписал фотографию Джефф Кили.

До церемонии Opening Night Live на Gamescom 2025 остаются считаные часы, а Джефф Кили уже подлил масла в огонь ожиданий фанатов Hollow Knight: Silksong.

Ведущий выложил в X селфи с красным клоунским носом и подписью: "В первый раз?". В комментариях тут же вспомнили, что клоун - это символ сообщества Silksong, который каждый раз надеется на новости по игре, а в итоге остаётся с пустыми руками.

Подобное уже случалось в июне на Summer Game Fest, когда Кили пошутил, что трейлер Silksong решили заменить анонсом VR-игры про Дэдпула. Многострадальная фанбаза тогда возненавидела персонажа комиксов Marvel.

Видео дня

Тем временем разработчики Hollow Knight из Team Cherry пообещали, что Silksong точно выйдет в этом году и даже очертили примерное окно релиза: до новогодних праздников. При этом студия не привязана к релизу портативки Xbox ROG Ally.

Ранее мы рассказывали, что фанат Hollow Knight: Silksong нарисовал самый маленький арт Хорнет размером с "2 бактерии". Для этого он использовал электронную литографию.

Кроме того, недавно самый преданный фанат Hollow Knight: Silksong признался, что не уверен, что он хочет, чтобы игра вышла.

Вас также могут заинтересовать новости: