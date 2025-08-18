Сейчас игра продаётся со скидкой в 38%.

Инди-хит Peak установил новый рекорд по числу одновременных игроков в Steam. 17 августа онлайн игры превысил 170 тысяч человек, что на 56 тысяч больше предыдущего рекорда, установленного в начале июля.

Peak - это кооперативный симулятор скалолаза, где вам и вашим друзьям предстоит покорять вершину, чтобы выбраться с таинственного острова. По пути к конечной точке придётся встретиться с вызовами природы, преодолев четыре опасных биома.

На рост активности повлияли сразу несколько факторов: крупное обновление, вышедшее 11 августа а также и временная скидка в 38%. Разработчики добавили пустынный биом, а благодаря акции игра сейчас доступна за 98 гривен. Скидка на Peak действует до 18 августа 20:00.

Ранее мы рассказывали, что фанаты Portal провели флешмоб, в ходе которого поставили новый рекорд по онлайну игры. Прошлый рекорд Portal составлял 3.3 тысячи одновременных игроков.

Кроме того, недавно онлайн Battlefield 6 побил рекорд Call of Duty по количеству одновременных игроков. В бета-версию Battlefield 6 одновременно играли более 520 тысяч человек, что выше рекорда Call of Duty в 491 тысячу игроков, установленного в 2022 году..

