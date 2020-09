Распродажа игр для виртуальной реальности продлится до 24 сентября.

В PlayStation Store стартовала распродажа игр для виртуальной реальности. Акция приурочена к ивенту PS VR Spotlight, в рамках которого Sony будет делиться новостями о новых VR-проектах. Скидки до 80% получили 125 тайтлов, включая такие игры, как Marvel's Iron Man VR и Borderlands 2 VR. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Kona VR Add-on – 38 грн (скидка 80%)

Eagle Flight – 299 грн (скидка 75%)

Arizona Sunshine – 419 грн (скидка 70%)

Until Dawn: Rush of Blood – 227 грн (скидка 65%)

"Кровь и истина" – 499 грн (скидка 63%)

Astro Bot Rescue Mission – 433 грн (скидка 63%)

Star Trek: Bridge Crew – 319 грн (скидка 60%)

Superhot VR – 327 грн (скидка 60%)

Torn – 399 грн (скидка 60%)

RollerCoaster Legends II: Thor's Hammer – 77 грн (скидка 60%)

Firewall Zero Hour – 408 грн (скидка 57%)

Borderlands 2 VR – 849 грн (скидка 50%)

Wolfenstein: Cyberpilot – 324 грн (скидка 50%)

EVE: Valkyrie (Warzone) – 474 грн (скидка 50%)

The Inpatient – 324 грн (скидка 50%)

L.A. Noire: The VR Case Files – 499 грн (скидка 50%)

Farpoint – 324 грн (скидка 50%)

Tetris Effect – 599 грн (скидка 50%)

NBA 2K VR Experience – 244 грн (скидка 50%)

Paper Beast – 549 грн (скидка 45%)

Marvel's Iron Man VR – 786 грн (скидка 25%)

С полным списком игр, комплектов и аддонов можно ознакомиться на специальной странице в PS Store. Акция продлится до 24 сентября.

Кроме того, новым "Предложением недели" в PlayStation Store стал ремейк Resident Evil 3. Ее можно получить со скидкой в 50% до 17 сентября.

Напомним, в PlayStation Store также проходит еще несколько акций, в рамках которых скидки до 76% получили практически все эксклюзивы PlayStation, включая свежий экшн The Last of Us Part II.

Автор: Сергей Коршунов