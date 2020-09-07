Minecraft получит поддержку шлемов PS VR / фото Mojang Studios

Об этом студия Mojang сообщила в официальном блоге PlayStation.

Обновление добавит в Minecraft два новых режима:

  • Иммерсивный режим;
  • Режим игры в гостиной;

"Как и в основной игре, здесь вы будете использовать контроллер DualShock 4, чтобы перемещаться и выполнять все необходимые вам крафтинговые или боевые действия. Но при этом вы полностью погрузитесь в мир Minecraft," – говорит Роджер Карпентер из Mojang Studios.

Minecraft в виртуальной реальности / фото Mojang Studios

Презентация Minecraft для PS VR стала первой в череде анонсов PS VR Spotlight, которые Sony запланировала на эту неделю. По словам старшего специалиста по глобальному контенту и коммуникациям SIE, Гиллена Макалистера, в ближайшие несколько дней компания анонсирует еще несколько новых проектов для шлемов PS VR.

Макалистер также подчеркнул, что все ближайшие анонсы будут касаться только игр для PS4, а не для PlayStation 5.

"В рамках PS VR Spotlight не стоит ждать новостей о PS5," – отметил Гиллен Макалистер.

Также в рамках анонсов, 9 сентября, в PS Store начнется распродажа игр для виртуальной реальности. Скидки получат следующие VR-проекты:

  • Arizona Sunshine;
  • Astro Bot Rescue Mission;
  • "Кровь и истина";
  • Borderlands 2 VR;
  • Everybody’s Golf VR;
  • Farpoint;
  • Firewall Zero Hour;
  • L.A. Noire: The VR Case Files;
  • Superhot VR;
  • Tetris Effect;
  • Until Dawn: Rush of Blood;

Помимо анонса новых проектов в рамках PS VR Spotlight компания поделится подробной информацией об уже представленных играх.

Что такое Minecraft

Minecraft – это игра в жанре песочницы с элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже целые города. Благодаря своему уникальному геймплею Minecraft получил большую популярность не только среди геймеров, но и среди неигрового сообщества.

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Автор: Сергей Коршунов