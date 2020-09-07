В этом месяце Minecraft на PlayStation 4 получит бесплатное обновление, которое добавит в игру поддержку шлемов виртуальной реальности PS VR.
Об этом студия Mojang сообщила в официальном блоге PlayStation.
Обновление добавит в Minecraft два новых режима:
- Иммерсивный режим;
- Режим игры в гостиной;
"Как и в основной игре, здесь вы будете использовать контроллер DualShock 4, чтобы перемещаться и выполнять все необходимые вам крафтинговые или боевые действия. Но при этом вы полностью погрузитесь в мир Minecraft," – говорит Роджер Карпентер из Mojang Studios.
Презентация Minecraft для PS VR стала первой в череде анонсов PS VR Spotlight, которые Sony запланировала на эту неделю. По словам старшего специалиста по глобальному контенту и коммуникациям SIE, Гиллена Макалистера, в ближайшие несколько дней компания анонсирует еще несколько новых проектов для шлемов PS VR.
Макалистер также подчеркнул, что все ближайшие анонсы будут касаться только игр для PS4, а не для PlayStation 5.
"В рамках PS VR Spotlight не стоит ждать новостей о PS5," – отметил Гиллен Макалистер.
Также в рамках анонсов, 9 сентября, в PS Store начнется распродажа игр для виртуальной реальности. Скидки получат следующие VR-проекты:
- Arizona Sunshine;
- Astro Bot Rescue Mission;
- "Кровь и истина";
- Borderlands 2 VR;
- Everybody’s Golf VR;
- Farpoint;
- Firewall Zero Hour;
- L.A. Noire: The VR Case Files;
- Superhot VR;
- Tetris Effect;
- Until Dawn: Rush of Blood;
Помимо анонса новых проектов в рамках PS VR Spotlight компания поделится подробной информацией об уже представленных играх.
Что такое Minecraft
Minecraft – это игра в жанре песочницы с элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже целые города. Благодаря своему уникальному геймплею Minecraft получил большую популярность не только среди геймеров, но и среди неигрового сообщества.