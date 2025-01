Правда инсайдер так и не понял, является это кодовым именем или консоль будет продаваться под таким названием.

Новая консоль Xbox под названием Xbox Prime может выйти уже в 2026 году. На несколько лет раньше, чем новое поколение Playstation.

Об этом сообщает инсайдер The Ghost of Hope, отмечая, что следующая Call of Duty от студии Infinity Ward будет одним из первых тайтлов для новенькой приставки. Также инсайдер так и не понял, является ли Xbox Prime кодовым именем или же консоль будет продаваться под таким названием.

Сам The Ghost of Hope просит относиться к информации с большой долей скепсиса, но он уже не первый, кто приносит такие инсайды. Ранее об этом сообщало издание Windows Central и автор YouTube-канала RedGamingTech. Но в то же время The Ghost of Hope признаёт, что разработка нового Xbox уже давно не секрет для людей, работающих в индустрии.

Кроме того, недавно в сети обнаружили патент на новый геймпад от Xbox. Он переймёт некоторые фичи в лице своего конкурента DualSense для Playstation 5.

Также глава Xbox Фил Спенсер подтвердил, что компания в том числе работает над первой портативной консолью в своей истории. Спенсеру очень понравился эксперимент Valve со Steam Deck, теперь он хочет что-то подобное для Xbox.

