Xbox зарегистрировал свой вариант Haptic feedback.

Выход следующего поколения консолей Xbox ещё не скоро, а мы уже успели узнать некоторые подробности о грядущем контроллере, известном под кодовым названием Sebile.

Пользователи сети заметили патент, описывающий необычную систему вибрации, благодаря которой контроллер сможет обеспечивать более тонкие эффекты отклика. По информации из внутренних документов Microsoft, Sebile оснастят улучшенной беспроводной связью, возможностью работы через облако, сменными стиками и аккумуляторами, а также ощутимо переработанной тактильной отдачей, напоминающей фишку DualSense от Playstation.

По словам аналитиков, Microsoft не собирается выпускать промежуточную ревизию, вроде условного "Xbox Series Pro", компания делает ставку на новую консоль, которую в сети уже прозвали самым технологически передовым устройством бренда. Поговаривают, что релиз состоится раньше, чем у основной конкурирующей платформы, инсайдеры указывают на 2026 год, что может дать Microsoft заметное преимущество на рынке.

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Также стало известно, что официальная презентация грядущей платформы Xbox и контроллера Sebile может пройти раньше, чем многие ожидают, хотя конкретные даты пока не подтверждены. Судя по всему, Microsoft стремится обойти конкурентов и укрепиться на рынке следующего поколения консолей.

Ранее ма пересказывали слова аналитика Circano Мэта Пискателла о том, что будущее Xbox выглядит многообещающим, даже несмотря на сложные времена, с которыми столкнулась компания.

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