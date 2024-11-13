Фил Спенсер - большой фанат портативных платформ.

Уже несколько месяцев ходят слухи, что Xbox работает над первой в своей истории портативной консолью. Теперь же на эти слухи намекнул Фил Спенсер, глава Xbox.

В интервью Bloomberg Спенсер заявил, что он очень хотел бы, чтобы Xbox что-нибудь сделала в направлении портативных устройств. Само издание отметило, что компания уже ведёт работы над прототипами, Фил парировал, что до выхода такого устройства ещё несколько лет:

"В долгосрочной перспективе мне нравится, что мы создаем устройства, и я думаю, что наша команда может сделать несколько действительно инновационных работ."

Несколько месяцев назад Фил Спенсер рассказывал, что он большой фанат портативных устройств: "Когда я смотрю на Steam Deck, ROG и мой Legion Go, я становлюсь большим поклонником этого пространства."

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Пока мы ждём новое устройства от Xbox, кто-то его уже делает. Энтузиаст смог сделать портативную версию самого первого Xbox, на котором можно поиграть во все эксклюзивы платформы. Портативка получила 9-дюймовый экран с разрешением 864x480 и четыре аккумулятора.

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