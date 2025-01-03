Об этом заявил геймдиректор китайского экшена.

Один из претендентов на звание игры года Black Myth: Wukong так и не вышла на Xbox, но, похоже, у этого есть скорее технические причины.

По словам геймдиректора проекта Фэн Цзи, одной из основных причин задержки стала необходимость адаптировать Black Myth: Wukong под особенности младшей консоли Microsoft - Xbox Series S. Разработчик намекнул, что 10 ГБ разделяемой памяти этой системы не всегда позволяют достичь желаемого уровня качества без долгой и кропотливой оптимизации.

"У всех всё на высшем уровне, а вот Xbox как будто остался без своего снаряжения… Что-то тут не так (но с этими 10 ГБ разделяемой памяти — без нескольких лет опыта оптимизации с этим действительно не разобраться)"

Однако несколько месяцев назад Microsoft заявила, что никакие аппаратные ограничения не влияют на выход игры на Xbox и что истинная причина кроется в договорённостях с Playstation.

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Ранее мы рассказывали, что эксперты из технического издания признали Black Myth: Wukong одной из самых красивых игр 2024 года. Игра оказалось в одном списке с Hellblade 2: Senua's Saga и Indiana Jones and the Great Circle.

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