Речь о том, что пользователи PS5 смогут запускать игры из "облака", без фактической загрузки и установки на консоль.

Компания Sony официально представила сервис облачного стриминга игр для PlayStation 5. Подписчики PS Plus Premium смогут без загрузки файлов на консоль играть в "сотни" тайтлов с разрешением от 720p до 4K.

Плюсы "облачного" гейминга очевидны – не нужно ждать, пока игра загрузится на консоль, либо освобождать место на SSD в случае, когда свободного места для новой игры недостаточно.

Среди упомянутых игр, которые будут точно поддерживаться – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök, Mortal Kombat 11, Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys и Fortnite. Важно понимать, что это не аналог Game Pass: игры придется покупать. Однако существуют исключения, когда игра становится доступной бесплатно в рамках подписки PS Plus.

Облачный стриминг игр для PS5 начнут разворачивать среди подписчиков PS Plus Premium с 17 до 30 октября. Изначально он будет доступен в более 30 странах – Украина, к сожалению, не вошла в первую волну стран, где появится новый сервис.

Также Sony анонсировала подборку игр для PS Plus в октябре. В каталоге подписки появятся Gotham Knights, Disco Elysium – The Final Cut, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, Outlast 2 и еще несколько игр.

Напомним, накануне Sony официально представила новую PlayStation 5 со съемным дисководом. Она на 30% тоньше оригинальной версии и получила 1 ТБ памяти. Другие характеристики консоли не отличаются от оригинальной версии PS5.

А уже осенью 2024 года компания должна выпустить PS5 Pro – более мощную версию основной консоли. По слухам, она будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K.

