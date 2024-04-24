Теперь не получится вернуть средства за игру по предзаказу, в которую поиграли больше двух часов.

Компания Valve рассказала о новой политике возвратов средств за купленные игры в магазине Steam. Изменения вступили в силу, начиная с сегодня.

Как гласят правила Steam пользователь может вернуть деньги за игру, которая ему не понравилась, в течение двух недель с момента ее покупки, но время, проведенное в игре, не должно превышать 2 часа.

В то же время среди разработчиков популярная практика дарить ранний доступ к игре за предзаказ Deluxe-изданий. Это позволяло сыграть в игру за несколько дней до официального релиза. На деле, многие специально покупали такие издания, получали ранний доступ, проходили игру за первые дни и запрашивали возврат средств, поскольку Steam не учитывает время, проведенное в игре в рамках этого "раннего" доступа.

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Теперь такая "трюк" перестанет работать. Как и раньше, сделать запрос на возрат средств можно будет в течение 14 дней после покупки, но только в том случае, если наиграно не более двух часов в общем – отныне учитывается время проведенное в игре как до релиза, так и после.

Большинство геймеров на форумах и в соцсетях восприняли нововведение без претензий, отметив, что это звучит справедливо, но есть и те, кто раскритиковал новое правило. По их словам, двух часов банально недостаточно, чтобы оценить качество продукта.

В конце марта Steam получил важный апдейт – делиться играми с друзьями стало проще. Новая механика представляет собой единое пространство для нескольких человек и неплохой способ сэкономить на покупке игр.

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