По всей видимости, новая часть культового криминального боевика Rockstar выйдет в начале 2025 года.

В сети появились сведения нескольких инсайдеров касательно выхода GTA VI. В официальном трейлере указывалось, что игра должна выйти когда-то 2025-м. С высокой долей вероятности, грядущий криминальный экшен от Rockstar выйдет в период с января по март следующего года.

День выхода GTA 6 складывается из двух источников:

Человек, верно раскрывший некоторые детали трейлера задолго до выхода ролика говорит, что разработчики планируют релиз на январь или февраль 2025-го.

Другой инсайдер, известный точным сливом месяца выхода трейлера игры, заявляет, что GTA 6 поступит в продажу 18 февраля 2025-го. При этом он добавил, что второй трейлер собираются опубликовать в этом апреле, а саундтреком станет вот эта песня.

Это совпадает с информацией популярного в игровой среде журналиста – Джейсона Шрайера, которые тоже предполагает, что выпуска Grand Theft Auto VI стоит ждать в первых месяцах 2025 года. Финансовые прогнозы Take-Two (владелец Rockstar) тоже указывают на релиз шестой части до марта 2025 года.

Как известно. сначала новая часть известной франшизы выйдет на консолях. То есть релиз для ПК случится, по всей видимости, осенью 2025 года.

GTA 6: что мы уже знаем об игре

Действие игры развернется в Вайс-Сити – однако его современном варианте, а не версии 80-х. В игре будет два главных героя – Лусия и Джейсон. Их линия будет основана на истории Бонни и Клайда, известных грабителей.

Впервые в истории GTA протагонистом станет женщина, а переключаться между персонажами можно в любое время. Напомним, что в предыдущей игре, GTA V, главных героев было трое – Майкл, Франклин и Тревор. Выйдет игра только на актуальных консолях PS5 и Xbox Series.

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