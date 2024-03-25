Первый пациент с вживленным в мозг чипом от компании Neuralink теперь умеет не только двигать курсором на экране компьютера и писать твиты силой мысли, но и контролировать персонажей в видеоиграх.
В ходе мероприятия, проведенного компанией Маска, стало известно, что парализованный Нолан Арбо уже отлично справляется с Mario Kart, соревнуясь со своим отцом, а также практикует навыки в Civilization VI.
По словам парня, нейроимплант кардинально перевернул его жизнь, позволяя силой мысли выполнять разные задачи на компьютере, причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее, в том числе играть в игры. Он надеется, что будущем компания Илона Маска поможет еще очень многим людям.
Первый пациент Neuralink играет в Mario Kart силой мысли: видео
29 летний Ноланд Арбо – первый пациент, которому вживили чип от Neuralink. Мужчина был парализован ниже плеч после несчастного случая более восьми лет назад. При помощи нейроимпланта он вновь может взаимодействовать с компьютером – но не через мышь и клавиатуру, а силой мысли.
Операция по установке чипа прошла в январе этого года. По словам Маска, показатели работы прибора выглядят многообещающе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.
А ранее в этом месяце Илон Маск анонсировал выпуск еще одного мозгового импланта под названием Blindsight. Он задумывается как устройство, которое позволит слепым людям снова видеть мир. Имплант уже испытывают на обезьянах.