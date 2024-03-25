Без мозгового импланта от Neuralink это было бы невозможно.

Первый пациент с вживленным в мозг чипом от компании Neuralink теперь умеет не только двигать курсором на экране компьютера и писать твиты силой мысли, но и контролировать персонажей в видеоиграх.

В ходе мероприятия, проведенного компанией Маска, стало известно, что парализованный Нолан Арбо уже отлично справляется с Mario Kart, соревнуясь со своим отцом, а также практикует навыки в Civilization VI.

По словам парня, нейроимплант кардинально перевернул его жизнь, позволяя силой мысли выполнять разные задачи на компьютере, причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее, в том числе играть в игры. Он надеется, что будущем компания Илона Маска поможет еще очень многим людям.

Первый пациент Neuralink играет в Mario Kart силой мысли: видео

29 летний Ноланд Арбо – первый пациент, которому вживили чип от Neuralink. Мужчина был парализован ниже плеч после несчастного случая более восьми лет назад. При помощи нейроимпланта он вновь может взаимодействовать с компьютером – но не через мышь и клавиатуру, а силой мысли.

Операция по установке чипа прошла в январе этого года. По словам Маска, показатели работы прибора выглядят многообещающе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

А ранее в этом месяце Илон Маск анонсировал выпуск еще одного мозгового импланта под названием Blindsight. Он задумывается как устройство, которое позволит слепым людям снова видеть мир. Имплант уже испытывают на обезьянах.

Вас также могут заинтересовать новости: