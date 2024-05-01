Лунный календарь стрижек назовет удачные и несчастливые даты для похода к парикмахеру.

Луна оказывает большое влияние на состояние и здоровье волос. Лучшие дни месяца для новой стрижки и окрашивания подскажет лунный календарь. Он учитывает фазу Луны и знак Зодиака, в котором пребывает спутник, а также день недели.

Наш лунный календарь стрижек не только назовет лучшие даты для смены стиля, но также предупредит об опасных днях, когда волосы становятся слишком уязвимыми для смены прически.

Когда нельзя стричь волосы в мае

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие дни мая:

Видео дня

3 мая - под влиянием знака Рыбы кожа головы станет ослабленной и начнет шелушиться, а любое химическое воздействие на волосы усилит их выпадение. Очень неудачный день для окрашивания.

- под влиянием знака Рыбы кожа головы станет ослабленной и начнет шелушиться, а любое химическое воздействие на волосы усилит их выпадение. Очень неудачный день для окрашивания. 4 мая - стрижка ухудшит состояние волос, а также разочарует результатом, принесет эмоциональную нестабильность.

- стрижка ухудшит состояние волос, а также разочарует результатом, принесет эмоциональную нестабильность. 6 мая - из-за влияния знака Овна после стрижки волосы начнут сильнее выпадать, а кончики - сечься. Красить волосы можно только в цвета, которые незначительно отличаются от родного, иначе новый оттенок разочарует.

- из-за влияния знака Овна после стрижки волосы начнут сильнее выпадать, а кончики - сечься. Красить волосы можно только в цвета, которые незначительно отличаются от родного, иначе новый оттенок разочарует. 23 мая - если подстричь волосы в этот день, то они станут очень непослушными и запутанными. Для укладки день также совершенно не подходит - она продержится недолго. Окрашивание не оправдает ожиданий и быстро потускнеет.

- если подстричь волосы в этот день, то они станут очень непослушными и запутанными. Для укладки день также совершенно не подходит - она продержится недолго. Окрашивание не оправдает ожиданий и быстро потускнеет. 24 мая - лунный календарь стрижек на май 2024 не рекомендует вносить любые изменения в прическу. Волосы в этот день станут очень уязвимыми и непослушными.

- лунный календарь стрижек на май 2024 не рекомендует вносить любые изменения в прическу. Волосы в этот день станут очень уязвимыми и непослушными. 25 мая - день пройдет под влиянием Стрельца, который делает шевелюру очень непослушной. Укладки, выпрямление и завивки продержатся совсем недолго. Окрашивание тоже не оправдает ожиданий.

- день пройдет под влиянием Стрельца, который делает шевелюру очень непослушной. Укладки, выпрямление и завивки продержатся совсем недолго. Окрашивание тоже не оправдает ожиданий. 30 мая - в этот день губительным для волос будет любое химическое и тепловое воздействие. Краситься можно только природными красителями и лишь в натуральные цвета.

- в этот день губительным для волос будет любое химическое и тепловое воздействие. Краситься можно только природными красителями и лишь в натуральные цвета. 31 мая - стрижка противопоказана - она ухудшит самочувствие и привлечет в вашу жизнь различные мелкие неприятности.

Также не стоит делать сложную прическу по пятницам, поскольку результат будет непредсказуемым.

Когда стричь волосы в мае 2024

Следующе дни считаются самыми удачными для изменения прически:

7 мая - новая прическа не только улучшит здоровье шевелюры, но также принесет положительные эмоции и повысит самооценку. Оздоровительные процедуры и массаж принесут двойную пользу, особенно с использованием натуральных компонентов.

- новая прическа не только улучшит здоровье шевелюры, но также принесет положительные эмоции и повысит самооценку. Оздоровительные процедуры и массаж принесут двойную пользу, особенно с использованием натуральных компонентов. 9 мая - стрижка ускорит рост волос, но одновременно сделает их непослушными и запутанными. Очень хороший день для завивки - локоны получатся аккуратными и упругими. Удачно пройдет закрашивание седины и осветление.

- стрижка ускорит рост волос, но одновременно сделает их непослушными и запутанными. Очень хороший день для завивки - локоны получатся аккуратными и упругими. Удачно пройдет закрашивание седины и осветление. 10 мая - удачная дата для любых изменений в прическе. Можно смело экспериментировать с цветом и формой шевелюры - результат обязательно порадует.

- удачная дата для любых изменений в прическе. Можно смело экспериментировать с цветом и формой шевелюры - результат обязательно порадует. 12 мая - день не очень подходит для укладки и выпрямления, но можно укорачивать волосы. После стрижки они станут гуще и здоровее, начнут меньше выпадать. Краситься рекомендуется в светлые цвета - тогда результат будет шикарным.

- день не очень подходит для укладки и выпрямления, но можно укорачивать волосы. После стрижки они станут гуще и здоровее, начнут меньше выпадать. Краситься рекомендуется в светлые цвета - тогда результат будет шикарным. 14 мая - это лучший день, когда стричься в мае 2024. Все запланированные процедуры принесут удовлетворение. У мужчин день удачен для ухода за бородой и усами.

- это лучший день, когда стричься в мае 2024. Все запланированные процедуры принесут удовлетворение. У мужчин день удачен для ухода за бородой и усами. 16 мая - день пройдет под влиянием знака Льва, который делает волосы мягкими, послушными и здоровыми. Укладка 16 мая долго продержится и будет выглядеть великолепно, окрашивание порадует результатом, а стрижка положительно повлияет на здоровье шевелюры.

- день пройдет под влиянием знака Льва, который делает волосы мягкими, послушными и здоровыми. Укладка 16 мая долго продержится и будет выглядеть великолепно, окрашивание порадует результатом, а стрижка положительно повлияет на здоровье шевелюры. 18 мая - очень удачно пройдет любое окрашивание, даже самое сложное. На этот день можно смело планировать мелирование, закрашивание седины, тонирование и осветление. Волосы рекомендуется подстригать не более, чем на 10 см.

- очень удачно пройдет любое окрашивание, даже самое сложное. На этот день можно смело планировать мелирование, закрашивание седины, тонирование и осветление. Волосы рекомендуется подстригать не более, чем на 10 см. 20 мая - можно красить волосы, но только натуральными красителями - хной и басмой. День хорош для стрижки, особенно необычной и ассиметричной. Можно воздействовать на локоны химией и теплом - такие процедуры навредят меньше, чем обычно.

- можно красить волосы, но только натуральными красителями - хной и басмой. День хорош для стрижки, особенно необычной и ассиметричной. Можно воздействовать на локоны химией и теплом - такие процедуры навредят меньше, чем обычно. 29 мая - хороший день для необычной и экстравагантной прически, кардинального изменения стиля, радикальной стрижки. Хотя и небольшие изменения тоже будут удачными. Очень хорошо пройдет окрашивание в рыжие и темные оттенки - цвет продержится долго и будет выглядеть "сочно".

Также хорошие дни, когда стричься в мае 2024, - это все воскресенья. В этот день недели волосы становятся здоровыми и особенно послушными.

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