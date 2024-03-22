Релиз игры ожидается 21 мая.

На Future Games Show Spring Showcase 2024 публике напомнили о предстоящем выходе экшена Senua's Saga: Hellblade II.

Как известно, ее предшественница, игра 2017 года от студии Ninja Theory, неожиданно стала открытием для многих геймеров, а потому сиквел очень ждут. Представленный ролик включает в себя ранее показанные кадры, но выглядит зрелищно, мрачно и атмосферно.

В новой части главная героиня Сенуа вернется на свою родину в Исландию. Она хочет отомстить племени варваров за уничтожение ее родного поселка. Для этого Сенуа соберет армию и поведет ее на битвы, в которых столкнется с сопротивлением людей и жутких мифических тварей.

Однако психические проблемы девушки, о которых известно еще с первой части, никуда не делись. В сиквеле она продолжит слышать голоса, видеть галлюцинации и страдать паническими атаками.

Релиз Senua's Saga: Hellblade II ожидается 21 мая на PC и Xbox Series. С первого дня игра будет доступна в Game Pass.

Подробнее о Senua's Saga: Hellblade II

Это продолжение приключений Сенуи - кельтской воительницы, страдающей шизофренией.

Основной темой игры станет шаманизм, а события будут разворачиваться в Исландии.

В игре будет крайне реалистичная графика. Освещение, анимации, тени, детализация - все это реализовано на совершенно новом уровне качества.

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