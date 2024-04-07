Поклонники оригинала захотят вновь окунуться в мир игры, а новых игроков привлечет обновленная графика и геймплей.

Перед ремейками видеоигр стоит незавидная задача. Они должны привносить что-то новое, улучшая игровой процесс и графику, чтобы привлечь как старых, так и новых игроков. Это тонкая грань, и порой создание римейка становится таким же сложным, как и создание совершенно новой игры.

Редакторы DualShockers решили вспомнить 10 проектов, которые заслуживают качественного переосмысления. Если все сделать правильно, они могут даже стать претендентом на звание "Игры года", как Dead Space 2023.

Открывает список Bloodborne, шедевр FromSofware для поклонников готических ужасов. После успешного ремейка Demon's Souls, фанаты буквально требовали, чтобы игра 2015 года получила такое же отношение.

Ремейк, особенно от Bluepoint, позволит игре использовать преимущества современного оборудования. Ограничение на 30 FPS в Bloodborne всегда было предметом разногласий среди фанатов, и ремейк мог бы решить эту проблему, а также довести графику до современных стандартов.

Следом идет Chrono Trigger, изначально выпущенная для SNES более 30 лет назад. Эта классическая JRPG выдержала испытание временем, но ей определенно не помешали бы свежие краски.

Формат HD-2D сейчас в моде, и Chrono Trigger определенно может выиграть от такого подхода. Это вид ремейка, где большая часть мира выполнена в 3D, при этом часть спрайтов являются 2D. На выходе получается ремейк с графикой в духе старых игр, но в современном исполнении.

Также в список поместили Star Wars: Knights of the Old Republic, первоначально выпущенную для Xbox в 2003 году. Ее называют "магнум опусом" BioWare и одной из лучших историй, рассказанных в видеоиграх. Хоть игры по лицензиям редко пользуется таким высоким уважением, KOTOR считается одной из величайших ролевых игр всех времен.

Помимо обновления графики, Knights of the Old Republic, безусловно, не помешало бы пересмотреть свою механику, аналогично Final Fantasy VII Remake и Rebirth: экшен боевка с возможностью приостанавливать бой в любой момент. Еще это была бы фантастическая возможность полностью озвучить все диалоги.

Ремейк KOTOR был анонсирован в 2021 году. Новая версия игры должна была создаваться Aspyr, но кроме короткого тизера во время анонса нам ничего не показали. Слухи указывают, что он, скорее всего, был отменен.

Другие игры, которые по мнению журналистов заслуживают хорошего ремейка: Dragon Age: Origins, TES 3: Morrowind, Fallout: New Vegas, Persona 4 Golden, Infamous, Red Dead Redemption и Dead Space 2.

Наиболее вероятным и близким к выпуску является Persona 4 Golden. После успеха Persona 5 Royal и Persona 3 Reload трудно представить, что Atlus не будет заниматься ремейком "4-ки". Это захватывающая история о группе подростков, разбирающихся с таинственным телеканалом, который искажает правду об их сущностях и них самих.

Ранее журналисты выбрали лучшие игры с открытым миром на 100+ часов. Они длинные не потому, что разработчики их специально затянули, а потому, что в них и правда много контента. И оторваться от них очень сложно.

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