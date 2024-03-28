Золотая середина для игр находится в диапазоне от $200-400, где процессоры предлагают лучшее соотношение цены и качества для геймеров и энтузиастов.

Производительность игрового CPU и последующий выбор сводятся к трем ключевым факторам: одноядерная производительность, количество задействованных ядер и, что наиболее важно, цена. С оглядкой на это, редакция портала GameRant назвала наиболее удачные процессоры для игрового ПК, которые рекомендуются к покупке в 2024 году.

Лучший из лучших – AMD Ryzen 7 7800X3D. Это оптимальный процессор для игр, который предлагает куда лучшее соотношение цена-производительность, а также лучшую энергоэффективность по сравнению с новейшими моделями Intel 14-го поколения. Это идеальная модель для работы с одной из топовых видеокарт.

– AMD Ryzen 7 7800X3D. Это оптимальный процессор для игр, который предлагает куда лучшее соотношение цена-производительность, а также лучшую энергоэффективность по сравнению с новейшими моделями Intel 14-го поколения. Это идеальная модель для работы с одной из топовых видеокарт. Для игр/работы – Core i9-14900K. Универсальная рабочая лошадка, которая столь же хороша в видеоиграх, как и в рабочих приложениях. Но процессор очень горячий и прожорливый.

– Core i9-14900K. Универсальная рабочая лошадка, которая столь же хороша в видеоиграх, как и в рабочих приложениях. Но процессор очень горячий и прожорливый. Лучший процессор среднего класса – AMD Ryzen 5 7600X. Более дешевая альтернатива 5800X3D на новой платформе. В паре с видеокартой из того же ценового класса обеспечит комфортный 2К-гейминг. Альтернативой AMD Ryzen 5 7600X от Intel является Core i5-14600KF.

– AMD Ryzen 5 7600X. Более дешевая альтернатива 5800X3D на новой платформе. В паре с видеокартой из того же ценового класса обеспечит комфортный 2К-гейминг. Альтернативой AMD Ryzen 5 7600X от Intel является Core i5-14600KF. Лучший бюджетный процессор – AMD Ryzen 5 5600X. Это все еще довольно быстрая шестиядерная модель на базе AM4, которую можно смело ставить в недорогой игровой ПК.

– AMD Ryzen 5 5600X. Это все еще довольно быстрая шестиядерная модель на базе AM4, которую можно смело ставить в недорогой игровой ПК. Лучший игровой процессор начального уровня – Core i3-14100F. Благодаря высокой одноядерной производительности эта модель способна превзойти практически любой процессор начального уровня в играх, оставаясь при этом эффективным.

– Core i3-14100F. Благодаря высокой одноядерной производительности эта модель способна превзойти практически любой процессор начального уровня в играх, оставаясь при этом эффективным. Лучший процессор на базе AM4 – AMD Ryzen 7 5700X3D. Благодаря конфигурации 8 ядер/16 потоков он в некоторой степени эквивалентен более дорогому 5800X3D и идеально подходит как для видеоигр, так и для рабочих нагрузок с интенсивным использованием процессора.

А если вы в поисках видеокарты для бюджетного ПК, специалисты называли семь лучших видеокарт дешевле $300 в 2024 году. Среди них даже нашлось место модели Intel, которые все чаще встречаются в подобных топах.

А свежий опрос Steam показал, что nVidia GeForce GTX 3060 остается самой популярной видеокартой у геймеров, и ее популярность только растет. За ней расположились GTX 1650 и RTX 2060. При этом в топ-20 нет ни одной карты AMD Radeon.

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