Ранее публиковалась информация, что следующая Battlefield "вернется к истокам серии".

Новая игра в серии Battlefield сосредоточится на теме противостоянии блока НАТО с "большой частной армией". Об этом сообщил инсайдер и журналист Том Хендерсон. Обычно информация, которую он публикует, в итоге подтверждается.

Никаких других деталей сюжета Хендерсон не сообщил. Ранее публиковалась информация, что новая Battlefield "вернется к истокам серии", поэтому вряд ли стоит ожидать каких-то кардинальных изменений, а все сведется к классической формуле, за которую игроки и полюбили франшизу. Официально об игре ничего неизвестно. Анонса пока не было.

Последняя игра в серии Battlefield 2042 вышла в ноябре 2021-го и рассказала о противостоянии России и США за человеческие ресурсы. До релиза проекту пророчили звание лучшего сетевого шутера, а на деле он стал самой низко оцененной в серии.

В игре нет одиночной кампании – только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционируются бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия. Проект критиковали за многие геймплейные элементы, а также технические проблемы на старте. Разработчики прислушались и постепенно исправили ситуацию.

В 2024 году Battlefield 2042 все еще продолжают поддерживать – в середине марта вышел седьмой сезон, привнесший две карты, новое оружие, технику и гаджеты.

Что касается новой Call of Duty, то ее покажут в июне на презентации игр Xbox. По слухам. это будет сиквел Black Ops, а его события развернутся во времена войны в Персидском заливе в начале 1990-х. За сюжетную кампанию отвечает студия Raven, а мультиплеером и зомби-режимом занимается Treyarch.

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