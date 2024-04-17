Это визуальная новелла, в которой от первого лица рассказывается о жизни в харьковском метро в первые месяцы войны.

Украинская игра Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv вышла в главном магазине цифровых игр Steam. По жанру, это визуальная новелла, в которой от первого лица рассказывается о жизни в харьковском метро в первые месяцы войны.

Главный герой – учитель истории, который вместе с незнакомыми людьми оказался в подземке Харькова во время обстрела города. Среди его задач – участвовать в жизни станции, подготовка к урокам и помощь другим людям в течение шести дней.

2022 год. Харьков атакуют со стороны границы. Люди, ища защиты от бомб и ракет, спустились в метро, которое стало настоящим бункером для горожан. Вы – одни из тех, кто был в подземке в начале полномасштабной войны. И теперь у вас в основном подземная жизнь – говорится в описании игры на странице Steam.

Среди особенностей игры выделяются детально проработанная станция харьковского метро "23 августа" и полная украинская локализация.

В Украине игру можно получить бесплатно, загрузив ее с Google Диск автора или приобрести в Steam за 50 грн. Разработчик-одиночка, харьковчанин Виталий Чиж, отмечает, что 85% вырученных денег пойдут на нужды спецподразделения ГУР МОУ "Kraken", история которого также есть в игре.

В материале NYT говорилось, что Россия переносит свою информационную войну в Украине в видеоигры. Пропаганда появляется в Minecraft, World of Tanks и других популярных играх и дискуссионных группах.

В то же время некоторые популярные игры стали полем борьбы с пропагандой РФ. УНИАН рассказывал о финских журналистах, которые создали карту для Counter-Strike, чтобы показать россиянам последствия войны в Украине.

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