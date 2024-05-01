Прогноз магнитных бурь на май назовет самые опасные даты для метеочувствительных людей.

Ученые постоянно наблюдают за Солнцем и предупреждают население о высокой активности звезды. В дни вспышек на звезде могут возникать геомагнитные бури, опасные для метеочувствительных людей и для работы систем связи.

Мы рассказали, когда прогнозируются магнитные бури в мае 2024 года и какой силы они будут, а также дали советы для хорошего самочувствия в опасные дни.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на самочувствии.

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Когда ожидаются магнитные бури в мае

Геомагнитные бури в мае будут в основном слабыми, но длительными. Месяц сразу начнется со сложного для метеозависимых людей периода. Магнитная буря будет длиться с 1 по 5 мая. В первый день её мощность составит 5 баллов, но затем снизится до 4 баллов.

Следующая однодневная слабая магнитная буря ожидается во вторник 7 мая. Затем во второй половине месяца Солнце вновь проявит высокую активность с 22 по 25 мая. Сначала мощность бури будет слабой, но 25 мая прогнозируется сильная магнитная буря мощностью 6 баллов.

Последний в мае всплеск солнечной энергии ожидается 28 и 29 мая.

Важно отметить, что прогноз на такой длительный период является неточным и может изменяться со временем.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Ученые не имеют однозначного ответа на вопрос, как влияют на человека магнитные бури. Некоторые исследования показывают, что повышенная солнечная активность влияет только на людей на большой высоте, например, пилотов и космонавтов.

Другие эксперименты обнаружили негативное воздействие магнитных бурь даже на обычных людей, которые считают себя метеочувствительными. Наиболее чувствительны к солнечным колебаниям пожилые люди и беременные женщины.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Симптомы магнитной бури у метеочувствительных людей могут быть следующими:

головная боль;

тошнота;

головокружение;

боль в животе;

боль в суставах и мышцах;

повышенное давление;

высокая температура;

бессонница;

раздражительность;

обострение хронических болезней.

Однако не стоит чрезмерно себя накручивать из-за магнитных бурь. Большинство людей переносят этот период относительно легко и без серьезного недомогания.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы магнитные бури не испортили ваше самочувствие, придерживайтесь здорового образа жизни в период высокой солнечной активности. Облегчить неприятные симптомы помогут следующие правила:

Постарайтесь исключить из жизни источники стресса, не участвуйте в конфликтах.

Ешьте меньше жареной, острой, мучной и жирной пищи. Вместо этого увеличьте количество зелени, овощей, рыбы и орехов в рационе.

Пейте больше воды - не менее 1,5 литра в день.

Больше ходите пешком вместо поездок на транспорте. Занимайтесь гимнастикой, сделайте зарядку.

Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.

Откажитесь от кофе, алкоголя, энергетических напитков, курите меньше сигарет.

Принимайте контрастный душ.

Ложитесь спать в одно и то же время. За 2 часа до сна не смотрите в экран телевизора, компьютера, телефона.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, то стоит посетить врача и взять больничный.

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