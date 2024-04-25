Забрать оба тайтла можно до вечера 2 мая.

Магазин Epic Games Store вновь расщедрился сразу на две игры – до вечера 2 мая пользователи могут добавить в свои библиотеки шутер от первого лица Industria и ролевой платформер LISA: Definitive Edition.

LISA: Definitive Edition – ролевой платформер, события которого происходят в постапокалиптическом пустынном мире. Разработчики описывают проект как "несчастные приключения сломленного человека".

В Steam у LISA аж 95% положительных отзывов. Поигравшие выделяют крутой саундтрек, нестандартный юмор и необычную атмосферу, которая в сочетании с глубоким сюжетом заставят вас пережить самый разный спектр эмоций.

Шутер Industria в сеттинге стимпанк рассказывает про Восточный Берлин в параллельной реальности. В Steam об игре положительно отзываются 74% геймеров. В разработке находится сиквел игры.

А с вечера 2 мая Epic Games Store порадует своих пользователей экшеном Orcs Must Die 3, в котором необходимо строить хитрые ловушки, чтобы сдерживать натиск орков.

А уже в следующем месяце состоится релиз мрачного экшена Senua's Saga: Hellblade II, который называют одним из самых важных эксклюзивов для текущего поколения Xbox. Известно, что в игре будет официальный украинский перевод.

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