Не все бесплатные игры одинаковы; некоторые могут иметь микротранзакции или аспекты "плати за выигрыш".

За прошедшие годы было выпущено огромное количество бесплатных видеоигр. Их так много, что порой сложно уследить за всеми. Правда, тот факт, что они бесплатны, не означает автоматически, что они вам понравятся. Кроме того, внутриигровые платные услуги и подписки никто не отменял.

Журналисты издания DualShockers собрали с десяток бесплатных игр самых разных жанров, которые можно запустить на ПК, не потратив ни копейки. Играете ли вы с друзьями или в одиночку, эти игры обязательно подарят вам веселые и захватывающие моменты.

Открывает список The Finals – это глоток свежего воздуха для всех, кому нравятся шутеры от первого лица. Он отличается понятным и доступным геймплеем, в котором вы соревнуетесь с командами по три человека, чтобы заработать как можно больше денег.

Одной из ключевых особенностей игры является разрушаемая среда: вы можете разрушить стены и даже обрушить целое здание, поэтому есть много способов удивить врагов. Уникальные гаджеты и различные классы игроков также добавляют веселья.

Также в списке оказался Warframe. Журналисты назвали ее одной из самых недооцененных ролевых игр последнего десятилетия. Эта игра предлагает динамичный игровой процесс и впечатляющий открытый мир, исследовать который вам никогда не надоест.

Более того, для проекта постоянно выходят апдейты – и порой их так много, что с нововведениями не успеваешь разобраться. Так что игра вряд ли вам наскучит в ближайшее время.

Любителям жанра MOBA, которые ищут что-то новое и увлекательное, будет интересна Smite. Это ролевой экшен про битвы древних богов со специфическими способностями. Как бы просто это ни звучало, это может оказаться довольно захватывающим.

На выбор доступно более 130 богов и богинь, каждый из которых обладает уникальным набором навыков. Игра вышла еще в 2014 году, но обновления внедряются и по сей день. А ранее в этом году был анонсирован сиквел Smite 2.

Также в топ DualShockers попали мастодонты в лице Counter-Strike 2, Fortnite, Apex Legends, Overwatch 2, Valorant, The Sims 4 и менее известные широкой публике Paladins, Brawlhalla и Halo Infinite.

Brawlhalla – единственный представитель списка в жанре "файтинг". В игре представлено более 60 персонажей на выбор, каждый из которых обладает уникальным набором приемов и навыков. Мощное оружие и гаджеты также разбросаны по всему матчу, чтобы оживить игру.

Если вы пропустили свежие игровые новинки, Valve назвала лучшие новые игры в Steam – в подборку попал драйвовый экшен, ремейк культовой RPG, автомобильный выживач и еще много чего интересного.

А журналисты делились впечатлениями о Stellar Blade – новом эксклюзиве для PS5, который называют идеальной смесью NieR и Sekiro. Игра выходит уже 26 апреля, а все желающие могут оценить бесплатную демо-версию.

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