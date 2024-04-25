В подборке есть как динамичные многопользовательские онлайн-игры, так и насыщенные сюжетом одиночные проекты.

Если вы давно не обновляли компьютер или у вас ноутбук с низкими техническими характеристиками, но все равно хочется поиграть во что-то интересное – редакторы GamesRadar+ собрали 10 лучших проектов в разных жанрах. Все они запустятся на слабом железе и отлично подойдут для гейминга "на ходу".

В подборке есть как динамичные многопользовательские онлайн-игры, так и насыщенные сюжетом одиночные проекты.

The Sims 4 . Любимый симулятор жизни впервые проник в наши сердца еще в начале 2000-х, а четверка предлагает еще больше возможностей и фишек. Более того, недавно игра стала полностью бесплатной – ее можно забрать как в Origin, так и в Steam.

Marvel Snap. Если вы любите карточные игры, вам обязательно стоит ее попробовать ради механики "Снапа", делающую Marvel Snap уникальным аналогом покера.

Stardew Valley. Симпатичный симулятор фермы является настоящей инди-жемчужиной, и во многом из-за того, что игра запустится практически на любой системе. Stardew Valley вполне подходит для неспешного развития и особо не наказывает за неудачи.

Hades . Один из лучших rougelike-экшен в своем жанре, у которого еще ко всему прочему есть грамотно поданный и интересный сюжет. А еще это удивительно оптимизированная игра, которая плавно работает даже на ноутбуках Macbook Air 2013 года.

Cult of the Lamb . Уникальный рогалик с примесью Animal Crossing и Stardew Valley, за которым без проблем можно скоротать пару десятков часов, если никуда не спешить.

PUBG Battlegrounds . Эта бесплатная игра на выживание – не только одна из лучших в жанре "королевской битва", но и один из лучших проектов для слабых систем. Благодаря кросс-прогрессии вы можете играть в нее как на своем смартфоне, так и на ноутбуке, что обеспечивает еще большую мобильность.

Life is Strange. Эта игра – это нечто большее, чем обычное приключение в жанре адвенчуры. Удивительно эмоциональное путешествие познакомит вас со студенткой-фотографом, которая пытается справиться со своими новообретенными способностями перематывать время назад.

Minecraft . Игра, которая не нуждается в представлении. Она позволяет игрокам строить и разрушать блоки, создавать свои собственные миры и наслаждаться бесконечным вариантом игрового процесса.

Fortnite. Самая популярная королевская битва в мире и одновременно одна из самых лучших игр для ноутбуков и слабых ПК. Игра постоянно обновляется с добавлением новых сезонов, предметов, скинов и событий. Это поддерживает интерес игроков и позволяет игре оставаться актуальной.

Apex Legends . Еще одна игра, в которую можно поиграть, закинув ноутбук в рюкзак. Главная особенность "Апекса" в необычной для жанра королевской битвы системе сигналов, которые можно подать товарищам в команде и персонажах со своими уникальными способностями.

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