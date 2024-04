Релиз ожидаемого боевика от авторов The Division состоится в конце лета на ПК и консолях.

Star Wars Outlaws, приключенческая игра про наемника во вселенной "Звездных войн" от авторов The Division, выйдет 30 августа 2024 года. Дату релиза успешно слили в сеть незадолго до официального анонса: ее должны подтвердить уже в 19:00 по Киеву с выходом сюжетного трейлера, пишет IGN.

Владельцы издания Gold и Ultimate, а также подписчики Ubisoft+ смогут опробовать новинку на три дня раньше – 27 числа. В эти же издания входит сезонный пропуск с будущим дополнениями. А бонусом к предварительному заказу любой версии также дают набор Kessel Runner с косметическими предметами.

Star Wars Outlaws разрабатывает студия Massive Entertainment (The Division) для PS5, Xbox Series и ПК. Новая игра по культовой франшизе расскажет историю преступницы Кей Весс, которая готовится провернуть самое масштабное ограбление в истории Вселенной, чтобы получить деньги на свободную жизнь.

Star Wars Outlaws позиционируется как первая игра в мире "Звездных войнов" с открытым миром. Жанр игры описывают как шутер от третьего лица с упором на скрытное устранение противников. Также геймплей включает перестрелки, полеты на корабле и другое.

Фрагменты геймплея Star Wars Outlaws разработчики уже показывали ранее. Игра создется на движке Snowdrop, и как минимум в заранее срежиссированном ролике выглядит очень эффектно.

В разработке также находится Star Wars: Knights of the Old Republic, ремейк культовой ролевой игры с видом от третьего лица во вселенной "Звездных Воин" от Biowarе. Правда, кроме короткого трейлера во время анонса в 2021 году об игре ничего неизвестно. Вполне возможно, что ее и вовсе отменили.

А если вы ищете во что поиграть в апреле 2024, УНИАН собрал главные релизы этого месяца. Среди них – драйвовый экшен в стиле Nier, красочная "метроидвания", а бывший эксклюзив Xbox доберется до PlayStation и Nintendo.

