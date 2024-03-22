В компании рассказали, каким может быть следующий проект.

Baldur's Gate 3, которая была признана "Игрой года" не получит дополнения и расширения.

Основатель Larian Studios Свен Винке заявил на Game Developers Conference, что и следующую часть, Baldur's Gate 4, выпускать не будут. Об этом сообщает IGN.

Как отмечается, вместо этого Larian Studios займется разработкой чего-то нового, а интеллектуальную собственность на вселенную Dungeons & Dragons оставит в руках издателя Wizards of the Coast. Это заявление очень неожиданное, поскольку Baldur's Gate 3 имеет огромный успех и поклонники ожидали выхода DLC или расширения. Однако Larian выпустила лишь несколько основных бесплатных патчей.

По словам Винке, следующим проектом точно не будет Divinity: Original Sin 3. Это будет что-то другое, но все же знакомое.

Почему Baldur's Gate 3 настолько популярна

Baldur's Gate 3 получилась по-настоящему огромной. Ее сценарий содержит около 2 млн слов и 170 часов кинематографических сцен. Также RPG может похвастаться минимум 10 различными сценариями финала и 17 тысячами вариаций концовки.

Кроме того, в этой игре отсутствуют микротранзакции и внутриигровые покупки. Пользователь сразу получает полный и увлекательный игровой опыт.

Огромная РПГ от Larian Studios получила официальную украинскую локализацию.

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